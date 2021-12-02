Хованцев: думаю, нашим биатлонистам нужно готовиться в Беларуси для достижения результата

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал результаты российских биатлонисток в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде.
«Результаты были предсказуемы. Мы от Мироновой требуем результата, которого не было у неё уже 3-4 года. Резцова тоже не впечатлила. Скорее всего, проблема в подготовке. Отбор в сборную должен быть гораздо жёстче, по спортивному принципу, никак иначе. В нашей стране есть проблема с подготовкой биатлонистов. Наверное, нашим молодым спортсменам нужно готовиться в Беларуси, чтобы достичь хороших результатов. Надо пахать, тогда будет результат! Черепаший ход пропадет только после усердной работы над собой», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».
Напомним, сегодня, 2 декабря, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха. Второй к финишу пришла представительница Швеции Эльвира Эберг, которая с двумя промахами отстала от лидера на 12,5 секунды. Замкнула тройку белоруска Анна Сола, допустившая один промах и отставшая ещё на 1,9 секунды. Лучшая из россиянок — Светлана Миронова. Она финишировала на 20-й позиции.
- 2 декабря 2021
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