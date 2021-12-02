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Логинов: необязательный промах на «лёжке» мог кардинально поменять ситуацию на финише

Логинов: необязательный промах на «лёжке» мог кардинально поменять ситуацию на финише
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Логинов, допустивший один промах, не входит в топ-10 после финиша половины участников.

«Естественно, собой недоволен. Был необязательный промах на стрельбе лёжа, он мог кардинально поменять ситуацию на финише. Но сегодня погода холодная, поэтому было тяжело войти в гонку. Сколько бы я ни разминался, всё равно согреться было тяжело. Поэтому такой смазанный первый круг получился.

Надо на рубеже стараться по максимуму отрабатывать и не терять концентрацию — это основное. Тем более стрелять мы умеем. Надо было просто более аккуратно сработать.

Улучшение самочувствия есть. Делаем анализ с тренерами, положительная динамика идёт. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

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