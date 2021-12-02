Логинов: необязательный промах на «лёжке» мог кардинально поменять ситуацию на финише

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Логинов, допустивший один промах, не входит в топ-10 после финиша половины участников.



«Естественно, собой недоволен. Был необязательный промах на стрельбе лёжа, он мог кардинально поменять ситуацию на финише. Но сегодня погода холодная, поэтому было тяжело войти в гонку. Сколько бы я ни разминался, всё равно согреться было тяжело. Поэтому такой смазанный первый круг получился.



Надо на рубеже стараться по максимуму отрабатывать и не терять концентрацию — это основное. Тем более стрелять мы умеем. Надо было просто более аккуратно сработать.



Улучшение самочувствия есть. Делаем анализ с тренерами, положительная динамика идёт. Думаю, всё будет хорошо», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».