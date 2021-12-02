Василий Томшин — о дебюте на КМ: думал, будет немного громче, но атмосфера очень крутая

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал своё выступление в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Дебютант Кубка мира Томшин допустил два промаха и занял 39-е место.

«Думал, будет немного громче, но в остальном атмосфера очень крутая, классная. Примерно мои ожидания совпали. Особо не крутил у себя в голове мысль, что я на Кубке мира. И на пристрелке таких мыслей особо не было. Настраивался показать хорошую работу в гонке, но в целом ничего необычного. Два промаха на стойке? В целом погода позволяла работать. Мои промахи. Я сейчас не могу трезво оценить гонку. Мне нужно сесть дома, посмотреть аналитику, прикинуть. Ну всё равно оцениваю положительно», — сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».