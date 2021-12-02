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Словенец Довжан стал лучшим по скорострельности в спринте, Халили отстал на 4,9 секунды

Словенец Довжан стал лучшим по скорострельности в спринте, Халили отстал на 4,9 секунды
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Словенский биатлонист Миха Довжан стал первым по показателю скорострельности во время мужского спринта в шведском Эстерсунде (1.27,4). Второй — итальянец Томаззо Джакомель (+3,6). Третьим стал финский биатлонист Теро Сеппяля (+3,9).

Лучшим из россиян по этому показателю стал Карим Халили, отставший от лидера на 4,9 секунды в скорострельности.

В десятку вошёл также Валерий Томшин. Его отставание от лидера на стрельбище спринта составляет 6,6 секунды, на 11-й позиции расположился Александр Поварницын (+6,9).

Напомним, сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде прошла спринтерская мужская гонка. Победителем стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он финишировал на четвёртом месте.

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