Самуэльссон показал лучший ход в спринте. Лучший из россиян — на 13-й позиции

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон показал лучший ход в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде.

Вторым по этому показателю стал представитель Франции Эмильен Жаклен. Тройку замкнул его соотечественник Кентен Фийон Майе.

Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он расположился на 13-м месте, уступив Самуэльссону 46,9 секунды.

Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Лыжный ход в спринте:

1. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 20.49,9

2. Эмильен Жаклен (Франция) — +20,0

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +22,1…

13. Эдуард Латыпов (Россия) — +46,9…

16. Александр Логинов (Россия) — +52,2…

24. Даниил Серохвостов (Россия) — +1.04,8

28. Карим Халили (Россия) — +1.09,3…

31. Василий Томшин (Россия) — +1.15,0…

Напомним, сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде прошла спринтерская мужская гонка. Победителем стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из российских биатлонистов стал Эдуард Латыпов. Он финишировал на четвёртом месте, уступив бронзовому призёру спринта 4,6 секунды.