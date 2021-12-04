Кубок мира по биатлону: когда начнётся мужская эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 4 декабря, в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 17:10 мск.
В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Латыпов занимает пятое место, Логинов — 14-е, Серохвостов — 25-е, Халили — 41-е. Лидирует швед Себастиан Самуэльссон.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 1302.
2. Франция – 1256.
3. Россия – 1139.
4. Германия – 1128.
5. Швеция – 1093.
Второй этап Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершится 5 декабря.
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