Тарьей Бё: посмотрим, сохранит ли Самуэльссон форму до Олимпийских игр

Норвежский биатлонист Тарьей Бё отреагировал на двойной успех шведа Себастиана Самуэльссона в спринте на первом и втором этапах Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Самуэльссон выиграл две из трёх гонок сезона-2021/2022 и возглавил общий зачёт Кубка мира. Тарьей занимает четвёртое место. В индивидуальной гонке Бё-старший был вторым, а в спринтах — 12-м и 8-м.



«Очевидно, Самуэльссон в хорошей форме. Наверное, он на своём максимуме. Посмотрим, не вышел ли он на пик слишком рано и сможет ли сохранить эту форму до Олимпийских игр», — приводит слова Тарьея Бё Aftonbladet.

В субботу, 4 декабря, биатлонисты пробегут эстафету 4х7,5 км, а в воскресенье, 5 декабря, — гонку преследования, стартовый протокол которой будет составлен по итогам спринта.