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Йоханнес Бё: можно поздравить тех, кто готовил лыжи Самуэльссона

Йоханнес Бё: можно поздравить тех, кто готовил лыжи Самуэльссона
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Трёхкратный обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на победу шведа Себастиана Самуэльссона в спринте на втором этапе Кубка мира подряд.

Самуэльссон выиграл две из трёх гонок сезона-2021/2022 и возглавил общий зачёт Кубка мира, на одно очко опережая Бё-младшего. В индивидуальной гонке Йоханнес был пятым, а в спринте – третьим и девятым.

«Поздравляю Самуэльссона с победой. Он смотрится невероятно сильно. Но у шведов очень хорошие лыжи. Можно поздравить их команду, готовившую лыжи. Похоже, они проделали очень хорошую работу», — приводит слова Бё SVT.

В субботу, 4 декабря, биатлонисты пробегут эстафету 4х7,5 км, а в воскресенье, 5 декабря, — гонку преследования, стартовый протокол которой будет составлен по итогам спринта.

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