«Не вся правда». Самуэльссон ответил Й. Бё, поздравившему сервисменов сборной Швеции
Поделиться
Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, возглавивший общий зачёт Кубка мира после трёх гонок, ответил трёхкратному обладателю «Большого хрустального глобуса» норвежцу Йоханнесу Бё, который отметил качество лыж шведа как залог его побед и поздравил сервисменов сборной Швеции.
«Да, у нас очень хорошие лыжи, но это не вся правда. Очень рад и немного удивлён, что сегодня победил. Норвежцы сказали, что прошло два года с тех пор, как спринт выигрывали с промахом. Если они правы, то это очень хороший результат», — приводит слова Самуэльссона SVT.
В субботу, 4 декабря, биатлонисты пробегут эстафету 4х7,5 км, а в воскресенье, 5 декабря, — гонку преследования, стартовый протокол которой будет составлен по итогам спринта.
Новость по темеЙоханнес Бё: можно поздравить тех, кто готовил лыжи Самуэльссона
Комментарии
- 3 декабря 2021
-
00:16
- 2 декабря 2021
-
23:36
-
23:24
-
23:04
-
22:38
-
22:21
-
21:30
-
21:09
-
20:49
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:12
-
20:09
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:04
-
18:36
-
18:32
-
18:13
-
18:13
-
17:53
-
17:49
-
17:45
-
17:42
-
17:40
-
17:37
-
17:36
-
17:30
-
17:29
-
17:24
-
17:22
-
17:13
Партнерский контент