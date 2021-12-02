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«Не вся правда». Самуэльссон ответил Й. Бё, поздравившему сервисменов сборной Швеции

«Не вся правда». Самуэльссон ответил Й. Бё, поздравившему сервисменов сборной Швеции
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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон, возглавивший общий зачёт Кубка мира после трёх гонок, ответил трёхкратному обладателю «Большого хрустального глобуса» норвежцу Йоханнесу Бё, который отметил качество лыж шведа как залог его побед и поздравил сервисменов сборной Швеции.

«Да, у нас очень хорошие лыжи, но это не вся правда. Очень рад и немного удивлён, что сегодня победил. Норвежцы сказали, что прошло два года с тех пор, как спринт выигрывали с промахом. Если они правы, то это очень хороший результат», — приводит слова Самуэльссона SVT.

В субботу, 4 декабря, биатлонисты пробегут эстафету 4х7,5 км, а в воскресенье, 5 декабря, — гонку преследования, стартовый протокол которой будет составлен по итогам спринта.

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