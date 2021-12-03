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«Латыпов очень радует!» Черезов — о результатах мужского спринта в Эстерсунде

«Латыпов очень радует!» Черезов — о результатах мужского спринта в Эстерсунде
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Трёхкратный чемпион мира по биатлону, призёр Олимпийских игр Иван Черезов прокомментировал результаты российских спортсменов в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Томшин и Поварницын не попадали в состав на первый этап по критериям отбора. После плохого выступления Гараничева и Елисеева их заменили Томшин и Поварницын. Радует Латыпов. Он молодец, хорошая гонка, замечательно отработал на рубежах. С каждой гонкой он будет набирать лучшую скорость. Он полностью оправдывает себя и потихоньку добирается до верхних строчек турнирной таблицы», — приводит слова Черезова «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 2 декабря, в Эстерсунде прошла спринтерская мужская гонка. Победителем стал представитель Швеции Себастиан Самуэльссон. Вторым финишировал француз Эмильен Жаклен. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Франции Кентен Фийон Майе. Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов. Он финишировал на четвёртом месте.

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