Эльвира Эберг прокомментировала завоевание серебра в спринте в Эстерсунде

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла второе место. Победу одержала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.
«Удивительные чувства! Моя семья и друзья следили за гонкой со стадиона. Это первое большое мероприятие за очень долгое время, которое можно посетить. Я получила новый опыт, смогла порадовать болельщиков попаданием на пьедестал — это здорово! Конечно, пока текущий сезон сильно отличается от предыдущего. В прошлом году все стадионы были пустыми и эмоции от гонок были не такими яркими. Но я привыкаю к новым условиям и, думаю, дальше мне будет проще выступать при наличии болельщиков. Стараюсь смотреть на всё с позитивом, так что, надеюсь, публика только добавит мне мотивации.
По прошлой неделе было понятно, что со скоростью у меня всё хорошо. Мне просто нужно было довериться себе и не обращать внимания на других. В этом плане первый стартовый номер сыграл мне на руку. Я даже обрадовалась, что открывать гонку придётся именно мне. Так я на все 100% могла сосредоточиться на своём выступлении, равняться было не на кого.
Я сильно сомневалась, что у меня получится удержаться на пьедестале до конца гонки. С двумя промахами в спринте при таких хороших погодных условиях, как сегодня, рассчитывать на медаль было сложно. Надеялась попасть в топ-6, но никак не на второе место! Пока ждала окончания гонки, очень нервничала. Тем более Тириль Экхофф бежала в последней стартовой группе, а от неё можно ждать чего угодно. Было волнительно, но я показала хороший темп на последнем круге и сделала всё от себя зависящее. Рада, что старания окупились!» — цитирует Эберг Biathlon.com.ua.
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