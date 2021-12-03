Елена Пидгрушная: буду просить, чтобы меня меняли с последнего этапа эстафеты

Олимпийская чемпионка 2014 года в эстафете, чемпионка мира 2013 года в спринте украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она заняла 66-е место, допустив два промаха.

«Очень тяжело мне было, и даже не знаю, чего так… Просто с первых метров дистанции пришлось терпеть и, видимо, из-за этого как-то задерживала выстрелы на «стойке». Передержала… Пока сама не совсем понимаю, но какая-то неуверенная стрельба у меня была, поэтому два промаха. Конечно, я расстроена. Плюс ходом не бежала. Ужасная гонка была!



Есть ли желание выступить в эстафете? После сегодняшней гонки у меня очень много сомнений. Будем говорить с тренерами и, скорее всего, буду просить, чтобы меня меняли с последнего этапа. Потому что с таким ходом нужно реально смотреть на вещи», — приводит слова Пидгрушной Biathlon.com.ua.

Победительницей спринта стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии.