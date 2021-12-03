В СБР рассказали о состоянии Стрельцова и Дербушевой, которые пропустят 2-й этап Кубка IBU

Глава пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов рассказал о состоянии российских биатлонистов Кирилла Стрельцова и Татьяны Дербушевой. Они должны были выступить на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), но в итоге пропустят его. Ранее сообщалось, что у Стрельцова простуда, а Дербушева ещё не вышла с карантина, на который была помещена из-за заражения коронавирусом.



«У Стрельцова – простуда, не ковид, тесты отрицательные. Скорее всего, долечиваться Кириллу придётся в Москве. Врачи единодушны в том, что высота Обертиллиаха, где пройдёт следующий этап, точно ему не поможет, а скорее, усугубит заболевание.



По Тамаре первоначальная информация была такая, что её выпустят уже сегодня, поэтому тренерский штаб был за то, чтобы сразу поставить её на гонку при хорошем самочувствии. Но, как выяснилось, та информация была неофициальной», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.

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