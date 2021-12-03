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Динара Алимбекова опубликовала пост о выступлении в спринте, Владимир Драчёв отреагировал

Динара Алимбекова опубликовала пост о выступлении в спринте, Владимир Драчёв отреагировал
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Олимпийская чемпионка, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост после выступления в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Она заняла четвёртое место.

«Признак мастерства, безусловно. Немного терпения, всё только начинается», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой

На пост Динары отреагировал бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. В комментарии он написал: «Молодец».

Победительницей спринта стала представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Второе место заняла шведка Эльвира Эберг. Тройку призёров замкнула соотечественница Алимбековой Анна Сола. Завтра, 4 декабря, в Эстерсунде пройдёт женская гонка преследования.

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