Поршнев: в Идре так замёрзли руки, что не мог определить, нажимаю на курок или нет
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Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал об ощущениях от выступления в сильный мороз.
«В связи длинными конечностями у меня мёрзнут руки достаточно сильно. Бывает такое, что приходишь, как в Идре было, и не можешь на ощупь определить, нажимаю я на курок или нет. Потом уже, когда первый выстрел промазал, я примерно понял, когда у меня происходит выстрел. Остальные четыре выстрела отработал нормально», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».
Сегодня, 3 декабря, в Шушене в рамках второго этапа Кубка IBU состоится спринтерская гонка. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков и Никита Поршнев. Никита стартует под 102-м номером. Начало запланировано на 12:30 мск.
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