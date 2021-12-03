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Поршнев: в Идре так замёрзли руки, что не мог определить, нажимаю на курок или нет

Поршнев: в Идре так замёрзли руки, что не мог определить, нажимаю на курок или нет
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Российский биатлонист Никита Поршнев рассказал об ощущениях от выступления в сильный мороз.

«В связи длинными конечностями у меня мёрзнут руки достаточно сильно. Бывает такое, что приходишь, как в Идре было, и не можешь на ощупь определить, нажимаю я на курок или нет. Потом уже, когда первый выстрел промазал, я примерно понял, когда у меня происходит выстрел. Остальные четыре выстрела отработал нормально», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 3 декабря, в Шушене в рамках второго этапа Кубка IBU состоится спринтерская гонка. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков и Никита Поршнев. Никита стартует под 102-м номером. Начало запланировано на 12:30 мск.

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