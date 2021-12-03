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Матвей Елисеев: у меня почти постоянно отморожены пальцы

Матвей Елисеев: у меня почти постоянно отморожены пальцы
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Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о реакции организма на выступление при низкой температуре.

«Пальцы у меня почти постоянно отморожены, даже при температуре от -10 это очень большая проблема. И на ногах отморожены, и на руках.

Лайфхаки? Надо выйти на разминку без перчаток, без варежек, чтобы чуть-чуть подмёрзли руки, а потом уже конкретно их разогреть махами в варежках. Когда они полностью прогрелись, потом они не мёрзнут. Этим я пользовался в Эстерсунде в индивидуальной гонке. На спринте было холодно достаточно. Мог контролировать свою стрельбу», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка IBU в Шушене состоится мужская спринтерская гонка. Старт запланирован на 12:30 мск.

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