Матвей Елисеев: у меня почти постоянно отморожены пальцы

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о реакции организма на выступление при низкой температуре.



«Пальцы у меня почти постоянно отморожены, даже при температуре от -10 это очень большая проблема. И на ногах отморожены, и на руках.



Лайфхаки? Надо выйти на разминку без перчаток, без варежек, чтобы чуть-чуть подмёрзли руки, а потом уже конкретно их разогреть махами в варежках. Когда они полностью прогрелись, потом они не мёрзнут. Этим я пользовался в Эстерсунде в индивидуальной гонке. На спринте было холодно достаточно. Мог контролировать свою стрельбу», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 3 декабря, на втором этапе Кубка IBU в Шушене состоится мужская спринтерская гонка. Старт запланирован на 12:30 мск.