Анастасия Шевченко рассказала, как бежала в бабушкиных варежках

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко призналась, что для выступления в сильный мороз надевает бабушкины варежки.
«Варежки мне сшила моя бабушка. Бывало, что бегала в них в России, когда очень холодно. Ты первый круг бежишь в варежках, а потом выкидываешь перед рубежом, чтобы руки были тёплые и при этом стрелять было приятно.
В прошлом году Кубок IBU начинался поздно, и мы тогда бежали суперспринт в Тюмени. Там было -19, но по ощущениям было намного больше, потому что там были пушки включены, что добавляет влажности. Помню, что девчонки даже бежали в штанах, я бежала в варежках. Но потом выкидывала. На ногах были чехлы. Как удавалось, так и бежали», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
1 декабря Анастасия завоевала бронзу в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене.
- 3 декабря 2021
-
12:22
-
12:17
-
12:13
-
12:11
-
11:10
-
10:57
-
10:05
-
09:44
-
09:41
-
09:37
-
09:30
-
08:55
-
08:48
-
08:41
-
00:16
- 2 декабря 2021
-
23:36
-
23:24
-
23:04
-
22:38
-
22:21
-
21:30
-
21:09
-
20:49
-
20:29
-
20:27
-
20:22
-
20:12
-
20:09
-
19:53
-
19:37
-
19:30
-
19:25
-
19:04
-
18:36
-
18:32