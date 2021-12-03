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Анастасия Шевченко рассказала, как бежала в бабушкиных варежках

Анастасия Шевченко рассказала, как бежала в бабушкиных варежках
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Российская биатлонистка Анастасия Шевченко призналась, что для выступления в сильный мороз надевает бабушкины варежки.

«Варежки мне сшила моя бабушка. Бывало, что бегала в них в России, когда очень холодно. Ты первый круг бежишь в варежках, а потом выкидываешь перед рубежом, чтобы руки были тёплые и при этом стрелять было приятно.

В прошлом году Кубок IBU начинался поздно, и мы тогда бежали суперспринт в Тюмени. Там было -19, но по ощущениям было намного больше, потому что там были пушки включены, что добавляет влажности. Помню, что девчонки даже бежали в штанах, я бежала в варежках. Но потом выкидывала. На ногах были чехлы. Как удавалось, так и бежали», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».

1 декабря Анастасия завоевала бронзу в суперспринте на этапе Кубка IBU в Шушене.

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