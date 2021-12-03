Антон Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. Тройку призёров замкнул его соотечественник Ховард Богетвейт.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия

Спринт. Мужчины

1. Антон Бабиков (Россия) — 24.32,8 (0).

2. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — +0,9 (1).

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +9,8 (1).

4. Давид Цобель (Германия) — +14,2 (1).

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +35,8 (1)...

8. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +59,4 (3)...

11. Евгений Гараничев (Россия) — +1.02,2 (0)...

41. Никита Поршнев (Россия) — 2.17,3 (3).

Сегодня, 3 декабря, в Шушене также состоится женская спринтерская гонка.