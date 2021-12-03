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Антон Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Шушене

Антон Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Шушене
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Российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. Тройку призёров замкнул его соотечественник Ховард Богетвейт.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Спринт. Мужчины
1. Антон Бабиков (Россия) — 24.32,8 (0).
2. Филип Фьельд Андерсен (Норвегия) — +0,9 (1).
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — +9,8 (1).
4. Давид Цобель (Германия) — +14,2 (1).
5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +35,8 (1)...
8. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +59,4 (3)...
11. Евгений Гараничев (Россия) — +1.02,2 (0)...
41. Никита Поршнев (Россия) — 2.17,3 (3).

Сегодня, 3 декабря, в Шушене также состоится женская спринтерская гонка.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Мужчины. Спринт 10 км
03 декабря 2021, пятница. 12:30 МСК
Окончено
1
Антон Бабиков
Россия
24:32.8
2
Филип Фьельд Андерсен
Норвегия
+0.9
3
Ховард Богетвейт
Норвегия
+9.8
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