Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Антона Бабикова на этапе Кубка IBU в Шушене

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского биатлониста Антона Бабикова в спринтерской гонке на этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

«Вот такой Бабиков нужен нашему биатлону! Вот такого Бабикова люблю! Молодец!» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Антон Бабиков не допустил в спринте ни единого промаха. Вторым к финишу пришёл представитель Норвегии Филип Фьельд Андерсен. Несмотря на один промах, его отставание от российского биатлониста составило всего 0,9 секунды. Замкнул тройку сильнейших другой норвежец Ховард Богетвейт, уступивший Бабикову почти 10 секунд.

Сегодня, 3 декабря, в Шушене также состоится женская спринтерская гонка.