Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Антон Бабиков поднялся на шестую строчку в общем зачёте Кубка IBU

Антон Бабиков поднялся на шестую строчку в общем зачёте Кубка IBU
Комментарии

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер сохранил лидерство в общем зачёте Кубка IBU по итогам спринта в Шушене (Норвегия). На втором месте располагается норвежец Александер Фьелд Андерсен, на третьем — его соотечественник Ховард Богетвейт. Победитель спринта россиянин Антон Бабиков поднялся на шестую строчку.

Биатлон. Кубок IBU. Мужчины. Общий зачёт
1. Лукас Фрачер (Германия) — 224.
2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 203.
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 195.
4. Давид Цобель (Германия) — 189.
5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 183.
6. Антон Бабиков (Россия) — 160...
7. Василий Томшин (Россия) — 148...
10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 126...
13. Александр Поварницын (Россия) — 112...
44. Евгений Гараничев (Россия) — 30...
50. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21.

Новость по теме
Антон Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Шушене
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021