Антон Бабиков поднялся на шестую строчку в общем зачёте Кубка IBU

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер сохранил лидерство в общем зачёте Кубка IBU по итогам спринта в Шушене (Норвегия). На втором месте располагается норвежец Александер Фьелд Андерсен, на третьем — его соотечественник Ховард Богетвейт. Победитель спринта россиянин Антон Бабиков поднялся на шестую строчку.



Биатлон. Кубок IBU. Мужчины. Общий зачёт

1. Лукас Фрачер (Германия) — 224.

2. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 203.

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 195.

4. Давид Цобель (Германия) — 189.

5. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 183.

6. Антон Бабиков (Россия) — 160...

7. Василий Томшин (Россия) — 148...

10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 126...

13. Александр Поварницын (Россия) — 112...

44. Евгений Гараничев (Россия) — 30...

50. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21.

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