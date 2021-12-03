Антон Бабиков прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене
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Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Он не допустил ни одного промаха.
«Сегодня для меня главной целью была стрельба. Я очень медленно стрелял из положения лёжа и на «стойке», но самое важное, что не допустил ни одного промаха. На трассе проделал хорошую работу. Спасибо моей команде, они помогали мне на каждом участке дистанции», — приводит слова Бабикова пресс-служба Международного союза биатлонистов.
Второе место в спринте занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. Тройку призёров замкнул его соотечественник Ховард Богетвейт. В общем зачёте Кубка IBU лидирует немец Лукас Фрачер, Бабиков поднялся на шестое место.
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