Антон Бабиков прокомментировал победу в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Он не допустил ни одного промаха.

«Сегодня для меня главной целью была стрельба. Я очень медленно стрелял из положения лёжа и на «стойке», но самое важное, что не допустил ни одного промаха. На трассе проделал хорошую работу. Спасибо моей команде, они помогали мне на каждом участке дистанции», — приводит слова Бабикова пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Второе место в спринте занял норвежец Филип Фьельд Андерсен. Тройку призёров замкнул его соотечественник Ховард Богетвейт. В общем зачёте Кубка IBU лидирует немец Лукас Фрачер, Бабиков поднялся на шестое место.