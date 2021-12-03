Шашилов объявил состав женской сборной России на эстафету в Эстерсунде

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов объявил состав национальной команды на эстафету в рамках второго этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.
«Состав в принципе известен. Спортивный принцип: Резцова, Миронова, Нигматуллина и Куклина. Это без расстановки по этапам. Есть пара моментов, над которыми еще нужно подумать. Может ведь и придавить некоторых, если их поставить на четвёртый этап, а гонка не сложится», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».
Женская эстафета состоится 5 декабря в 14:35 мск. Перед этим, завтра, 4 декабря, в 15:00 мск состоится женская гонка преследования.
Напомним, вчера, 2 декабря, австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер одержала победу в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка не допустила ни единого промаха.
Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая 20-е место. Кристина Резцова стала 27-й, Ульяна Нигматуллина — 29-й, Лариса Куклина — 42-й.
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