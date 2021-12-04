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Кубок мира по биатлону 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, женщины, гонка преследования, текстовая онлайн-трансляция

Текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде
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Сегодня, 4 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится женская гонка преследования на 10 км с двумя огневыми рубежами. Старт запланирован на 15:00 мск.

Первой на дистанцию отправится победительница спринта, представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер. Спустя 13 секунд стартует шведка Эльвира Эберг, затем в борьбу вступит Анна Сола из Беларуси (+0.14).

Участие в гонке примут пять россиянок: Светлана Миронова стартует 20-й (+1.03), Кристина Резцова — 27-й (+1.15), Ульяна Нигматулллина — 29-й (+1.16), Лариса Куклина — 43-й (1.39), Ирина Казакевич — 45-й (+1.47).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

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