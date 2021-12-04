Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Хаузер лидирует, россиянок нет в топ-10

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону после гонки преследования на этапе в Эстерсунде. На второе место поднялась норвежка Мартё Рёйселанд. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 177.

2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 168.

3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 160.

4. Эльвира Эберг (Швеция) — 147.

5. Анаис Шевалье (Франция) — 140.

6. Маркета Давидова (Чехия) — 134.

7. Франциска Пройс (Германия) — 134.

8. Денизе Херрман (Германия) — 130.

9. Ханна Эберг (Швеция) — 128.

10. Анна Сола (Беларусь) — 124...

12. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 100...

23. Кристина Резцова (Россия) — 66...

26. Светлана Миронова (Россия) — 54...

49. Лариса Куклина (Россия) — 18...

53. Валерия Васнецова (Россия) — 15.