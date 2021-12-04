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Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, женщины, общий зачёт после гонки преследования, 4 декабря

Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Хаузер лидирует, россиянок нет в топ-10
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Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону после гонки преследования на этапе в Эстерсунде. На второе место поднялась норвежка Мартё Рёйселанд. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 177.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 168.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 160.
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 147.
5. Анаис Шевалье (Франция) — 140.
6. Маркета Давидова (Чехия) — 134.
7. Франциска Пройс (Германия) — 134.
8. Денизе Херрман (Германия) — 130.
9. Ханна Эберг (Швеция) — 128.
10. Анна Сола (Беларусь) — 124...
12. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 100...
23. Кристина Резцова (Россия) — 66...
26. Светлана Миронова (Россия) — 54...
49. Лариса Куклина (Россия) — 18...
53. Валерия Васнецова (Россия) — 15.

Биатлон: общий зачёт Кубка мира 2021-2022
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