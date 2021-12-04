Общий зачёт Кубка мира по биатлону, женщины: Хаузер лидирует, россиянок нет в топ-10

Австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира по биатлону после гонки преследования на этапе в Эстерсунде. На второе место поднялась норвежка Мартё Рёйселанд. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Общий зачёт
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 177.
2. Марте Рёйселанд (Норвегия) — 168.
3. Динара Алимбекова (Беларусь) — 160.
4. Эльвира Эберг (Швеция) — 147.
5. Анаис Шевалье (Франция) — 140.
6. Маркета Давидова (Чехия) — 134.
7. Франциска Пройс (Германия) — 134.
8. Денизе Херрман (Германия) — 130.
9. Ханна Эберг (Швеция) — 128.
10. Анна Сола (Беларусь) — 124...
12. Ульяна Нигматуллина (Россия) — 100...
23. Кристина Резцова (Россия) — 66...
26. Светлана Миронова (Россия) — 54...
49. Лариса Куклина (Россия) — 18...
53. Валерия Васнецова (Россия) — 15.
- 4 декабря 2021
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
08:54
- 3 декабря 2021
-
21:35
-
20:51
-
18:36
-
18:01
-
17:59
-
17:10
-
15:05
-
14:33
-
14:18
-
13:46