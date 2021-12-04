Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде
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Сегодня, 4 декабря, на втором этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) состоится первая в сезоне мужская эстафетная гонка 4 х 7,5 км. Старт запланирован на 17:10 мск.
За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. В общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона Латыпов занимает пятое место, Логинов — 14-е, Серохвостов — 25-е, Халили — 41-е.
В Кубке наций сборная России располагается на третьей строчке. Лидирует Норвегия, на второй позиции находится Франция.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.
Этап Кубка мира в Эстерсунде завершится 5 декабря.
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