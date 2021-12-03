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«Спасибо за честные мнения». Бабиков поблагодарил жену после победы в спринте Кубка IBU

«Спасибо за честные мнения». Бабиков поблагодарил жену после победы в спринте Кубка IBU
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Российский биатлонист Антон Бабиков поблагодарил свою жену Алёну после победы в спринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.

Публикация доступна в «инстаграме» российского биатлониста Антона Бабикова.

«0,9 секунды удовольствия и снова за работу. Спасибо всем за добрые слова. Спасибо жене за веру, мотивацию, за крепкий тыл и самые честные мнения», — подписал свой пост в «Инстаграме» биатлонист.

Напомним, сегодня, 3 декабря, российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), не допустив ни одного промаха. Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен, уступивший Антону 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.

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