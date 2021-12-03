«Спасибо за честные мнения». Бабиков поблагодарил жену после победы в спринте Кубка IBU
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Российский биатлонист Антон Бабиков поблагодарил свою жену Алёну после победы в спринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
Публикация доступна в «инстаграме» российского биатлониста Антона Бабикова.
«0,9 секунды удовольствия и снова за работу. Спасибо всем за добрые слова. Спасибо жене за веру, мотивацию, за крепкий тыл и самые честные мнения», — подписал свой пост в «Инстаграме» биатлонист.
Напомним, сегодня, 3 декабря, российский биатлонист Антон Бабиков выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия), не допустив ни одного промаха. Второе место занял норвежец Филип Фьельд Андерсен, уступивший Антону 0,9 секунды. Тройку призёров замкнул ещё один представитель Норвегии Ховард Богетвейт.
Новость по темеАнтон Бабиков выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Шушене
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