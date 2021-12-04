Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, 2-й этап, Эстерсунд, мужчины, зачёт Кубка наций

Зачёт Кубка наций среди мужчин: сборная России по-прежнему занимает третье место
Комментарии

После первой в сезоне-2021/2022 эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) мужская сборная России сохранила третье место в зачёте Кубка наций, уступая командам Норвегии и Франции.

Напомним, эстафету выиграли норвежские биатлонисты, вторыми были французы, третьими россияне. Перед заключительным огневым рубежом Эдуард Латыпов шёл вторым и сохранял шансы на золото. Но стрельба у финишёра национальной команды не задалась. Однако, несмотря на штрафной круг, Россия впервые в сезоне поднялась на подиум.

Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций

1. Норвегия – 1722.
2. Франция – 1646.
3. Россия – 1499.
4. Германия – 1458.
5. Швеция – 1363.
6. Украина – 1246.
7. Беларусь – 1205.
8. Италия – 1199.
9. Швейцария – 1100.
10. Австрия – 1097.

Зачёт Кубка мира по биатлону 2021-2022
«Штрафной круг будет лишним». Как Россия билась с Норвегией за золото в эстафете «Штрафной круг будет лишним». Как Россия билась с Норвегией за золото в эстафете
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021