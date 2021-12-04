Зачёт Кубка наций среди мужчин: сборная России по-прежнему занимает третье место
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После первой в сезоне-2021/2022 эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) мужская сборная России сохранила третье место в зачёте Кубка наций, уступая командам Норвегии и Франции.
Напомним, эстафету выиграли норвежские биатлонисты, вторыми были французы, третьими россияне. Перед заключительным огневым рубежом Эдуард Латыпов шёл вторым и сохранял шансы на золото. Но стрельба у финишёра национальной команды не задалась. Однако, несмотря на штрафной круг, Россия впервые в сезоне поднялась на подиум.
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Кубок наций
1. Норвегия – 1722.
2. Франция – 1646.
3. Россия – 1499.
4. Германия – 1458.
5. Швеция – 1363.
6. Украина – 1246.
7. Беларусь – 1205.
8. Италия – 1199.
9. Швейцария – 1100.
10. Австрия – 1097.
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