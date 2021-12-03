Шевченко прокомментировала победу в спринте на этапе Кубка IBU в Шушене

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко прокомментировала победу в женском спринте на этапе Кубка IBU в норвежском Шушене.
«Сегодня я рада, что у меня получилось отстрелять чисто — два ноля. Я очень старалась. По гонке меня вели, и я знала, что борюсь за первое место, поэтому отдала все силы. Трасса здесь очень тяжёлая.
Получается, что на последнем кругу меня вели и я уходила не лидером. Мне сказали, что нужно отбивать восемь секунд, и с каждым метром дистанции у меня это получалось. Уже перед финишным спуском мне кричали, что я могу выиграть сегодня, поэтому я отдала все свои силы в финишном створе», — сказала Шевченко в видеоролике «Союза биатлонистов России».
Сегодня, 3 декабря, в Шушене также состоялась мужская спринтерская гонка, победителем которой стал россиянин Антон Бабиков.
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