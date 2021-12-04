Анастасия Егорова выиграла спринт на втором этапе Кубка России, Виктория Сливко — вторая
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В Тюмени завершилась женская спринтерская гонка в рамках второго этапа Кубка России по биатлону. Её победительницей стала представительница Мурманской области Анастасия Егорова, второе место заняла Виктория Сливко, третье – Антонина Кирсанова.
Биатлон. Кубок России. Второй этап. Тюмень
Женщины. Спринт. 7,5 км.
1.Анастасия Егорова (Мурманская область) – 20.33,2 (0 промахов)
2.Виктория Сливко (Тюменская область) – отставание +26,7 секунды (1)
3.Антонина Кирсанова (Свердловская область) +46,7 (0)
5.Маргарита Васильева (Красноярский край) +50,7 (1)
8.Анна Никулина (Новосибирская область) +1.19,2 (2).
В спринтерской гонке у мужчин в Ханты-Мансийске победу одержал Максим Цветков, вторым стал Михаил Первушин, третий результат у Евгения Идинова.
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