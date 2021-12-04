Тренер сборной России объяснил, почему Евгений Гараничев забыл палки перед спринтом

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров объяснил ситуацию, которая произошла с Евгением Гараничевым на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Спортсмен забыл палки перед стартом в спринте, из-за чего потерял время.

«Если замечали, перед стартом любой спортсмен словно в коконе, он настраивается. У каждого свой ритуал, своя процедура. Видимо, в какой-то момент сознание переключилось на гонку, и одно из привычных действий было выполнено не до конца», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

Сергей также прокомментировал исключение Гараничева и Матвея Елисеева из состава сборной России на Кубке мира после неудачного стартового этапа.

«Ситуация не оптимальная, но это спорт, жизнь. Критерий — результат. Если его нет, надо разбираться. Возможно, причина -в их недомогании перед этапом, особенно у Матвея. Не вышло нормальной предстартовой подготовки, наложило отпечаток. По той работе, которую мы делали в Тюмени и Обертиллиахе, Елисеев был в нормальном состоянии. Правда, контрольную тренировку в Австрии у него пробежать не получилось», — сказал Башкиров.