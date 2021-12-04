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Антон Бабиков выиграл масс-старт-60 на этапе Кубка IBU в Шушене

Антон Бабиков выиграл масс-старт-60 на этапе Кубка IBU в Шушене
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Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем масс-старта-60 на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд. Тройку призёров замкнул француз Реми Брутье.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Масс-старт-60. Мужчины
1. Антон Бабиков (Россия) — 41.33,6 (1).
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +23,8 (2).
3. Реми Брутье (Франция) — +46,5 (2).
4. Лукас Фрачер (Германия) — +1.07,4 (2).
5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +1.17,4 (6)...
23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +2.20,0 (8)...
33. Никита Поршнев (Россия) — +2.41,2 (4)...
37. Евгений Гараничев (Россия) — +2.55,5 (4).

Вчера, 3 декабря, Бабиков выиграл спринтерскую гонку. Сегодня в Шушене также состоится женский масс-старт-60.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 2, Шушен, Норвегия
Мужчины. Масс-старт-60 15 км
04 декабря 2021, суббота. 12:30 МСК
Идёт
1
Антон Бабиков
Россия
2
Эрленд Бьонтегорд
Норвегия
3
Реми Брутье
Франция
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