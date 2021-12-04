Антон Бабиков выиграл масс-старт-60 на этапе Кубка IBU в Шушене

Российский биатлонист Антон Бабиков стал победителем масс-старта-60 на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия). Второе место занял норвежец Эрленд Бьонтегорд. Тройку призёров замкнул француз Реми Брутье.



Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия

Масс-старт-60. Мужчины

1. Антон Бабиков (Россия) — 41.33,6 (1).

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +23,8 (2).

3. Реми Брутье (Франция) — +46,5 (2).

4. Лукас Фрачер (Германия) — +1.07,4 (2).

5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — +1.17,4 (6)...

23. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — +2.20,0 (8)...

33. Никита Поршнев (Россия) — +2.41,2 (4)...

37. Евгений Гараничев (Россия) — +2.55,5 (4).

Вчера, 3 декабря, Бабиков выиграл спринтерскую гонку. Сегодня в Шушене также состоится женский масс-старт-60.