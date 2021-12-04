Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Антона Бабикова во второй гонке подряд

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского биатлониста Антона Бабикова в масс-старте-60 на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

«Бабиков снова выиграл на IBU! Молодец! Гараничев — 37-й! Верим в Евгения!»- написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия

Масс-старт-60. Мужчины

1. Антон Бабиков (Россия) — 41.33,6 (1).

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 23,8 (2).

3. Реми Брутье (Франция) — 46,5 (2).

4. Лукас Фрачер (Германия) — 1.07,4 (2).

5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 1.17,4 (6)…

Вчера, 3 декабря, Бабиков стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка IBU. Сегодня в Шушене также состоится женский масс-старт-60.