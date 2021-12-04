Дмитрий Губерниев отреагировал на победу Антона Бабикова во второй гонке подряд
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу российского биатлониста Антона Бабикова в масс-старте-60 на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
«Бабиков снова выиграл на IBU! Молодец! Гараничев — 37-й! Верим в Евгения!»- написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Биатлон. Кубок IBU. Второй этап. Шушен, Норвегия
Масс-старт-60. Мужчины
1. Антон Бабиков (Россия) — 41.33,6 (1).
2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 23,8 (2).
3. Реми Брутье (Франция) — 46,5 (2).
4. Лукас Фрачер (Германия) — 1.07,4 (2).
5. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) — 1.17,4 (6)…
Вчера, 3 декабря, Бабиков стал победителем спринтерской гонки на втором этапе Кубка IBU. Сегодня в Шушене также состоится женский масс-старт-60.
Новость по темеАнтон Бабиков выиграл масс-старт-60 на этапе Кубка IBU в Шушене
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