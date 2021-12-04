Антон Бабиков — шестой в общем зачёте Кубка IBU после двух побед подряд

Немецкий биатлонист Лукас Фрачер сохранил лидерство в общем зачёте Кубка IBU по итогам масс-старта-60 в Шушене (Норвегия). На вторую строчку поднялся норвежец Эрленд Бьонтегорд. Лучший из россиян, Антон Бабиков, выигравший две гонки подряд, остался на шестой позиции.



Биатлон. Кубок IBU. Мужчины. Общий зачёт

1. Лукас Фрачер (Германия) — 267.

2. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — 237.

3. Александер Фьелд Андерсен (Норвегия) — 232.

4. Давид Цобель (Германия) — 227.

5. Ховард Богетвейт (Норвегия) — 223.

6. Антон Бабиков (Россия) — 220...

9. Василий Томшин (Россия) — 148.

10. Ильназ Мухамедзянов (Россия) — 144...

16. Александр Поварницын (Россия) — 112...

48. Евгений Гараничев (Россия) — 34...

55. Кирилл Стрельцов (Россия) — 21...

69. Никита Поршнев (Россия) — 8.