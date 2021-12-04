Антон Бабиков прокомментировал победу в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушене
Поделиться
Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от победы в масс-старте-60 на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).
«Сегодня я чувствовал себя более уставшим, поэтому понимал, что придётся сложнее. Мне нужно было сосредоточиться на стрельбе. Если допускаешь промахи на первых огневых рубежах, то на трассе будет слишком тяжело. Поэтому я старался сберечь силы», — приводит слова Бабикова пресс-служба Международного союза биатлонистов.
Второе место занял представитель Норвегии Эрленд Бьонтегорд. Тройку призёров замкнул француз Реми Брутье. Для Бабикова эта победа стала второй подряд. Вчера, 3 декабря, Антон выиграл спринтерскую гонку. В общем зачёте Кубка IBU россиянин занимает шестую строчку.
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
08:54
- 3 декабря 2021
-
21:35
-
20:51
-
18:36
-
18:01
-
17:59
-
17:10
-
15:05
-
14:33
-
14:18
-
13:46
-
13:25
-
13:07
-
12:22
-
12:17
-
12:13
-
12:11
-
11:10
-
10:57
Партнерский контент