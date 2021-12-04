Антон Бабиков прокомментировал победу в масс-старте-60 на этапе Кубка IBU в Шушене

Российский биатлонист Антон Бабиков поделился впечатлениями от победы в масс-старте-60 на втором этапе Кубка IBU в Шушене (Норвегия).

«Сегодня я чувствовал себя более уставшим, поэтому понимал, что придётся сложнее. Мне нужно было сосредоточиться на стрельбе. Если допускаешь промахи на первых огневых рубежах, то на трассе будет слишком тяжело. Поэтому я старался сберечь силы», — приводит слова Бабикова пресс-служба Международного союза биатлонистов.

Второе место занял представитель Норвегии Эрленд Бьонтегорд. Тройку призёров замкнул француз Реми Брутье. Для Бабикова эта победа стала второй подряд. Вчера, 3 декабря, Антон выиграл спринтерскую гонку. В общем зачёте Кубка IBU россиянин занимает шестую строчку.