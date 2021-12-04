Рёйселанд выиграла женскую гонку преследования в Эстерсунде. Нигматуллина — 17-я

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка допустила один промах. Второй к финишу пришла француженка Анаис Бескон, которая не допустила промахов и отстала на 4,8 секунды. Замкнула тройку ещё одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, допустившая один промах и отставшая от лидера на 7 секунд.
Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 17-е место. Светлана Миронова финишировала на 24-й позиции. Кристина Резцова — 31-я. Ирина Казакевич — 32-я. Лариса Куклина стала 35-й.
Кубок мира. 2-й этап. Женщины. Гонка преследования
1. Марте Рёйселанд (Норвегия) 32.20,6 (1 промах)
2. Анаис Бескон (Франция) +4,8 (0)
3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +7,0 (1)
...17. Ульяна Нигматуллина (Россия) +1.43,3 (1)
...24. Светлана Миронова (Россия) +2.22,9 (4)
...31. Кристина Резцова (Россия) +2.55,2 (5)
...32. Ирина Казакевич (Россия) +3.01,9 (4)
...36. Лариса Куклина (Россия) +3.33,2 (5).
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