Сола: спросите у Алимбековой, почему с ней не общаются

Белорусская биатлонистка Анна Сола подвела итоги женской гонки преследования и ответила на вопрос о взаимоотношениях между спортсменками внутри команды.

«Все секреты подготовки к сезону мы вам не расскажем. Верим в подготовку, верим в тренера и делаем всё, что он нам говорит.

При таком ветре, как сегодня, можно и нужно стрелять нули. Это такие ошибки, которые делает сам спортсмен.

Почему в команде не общаются с Алимбековой? У нас в команде всё прекрасно. Спросите у неё, почему не общаются. У неё очень здорово получается отвечать на эти вопросы», — сказала Сола в эфире «Матч ТВ».

Напомним, норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд одержала победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Спортсменка допустила один промах. Второй к финишу пришла француженка Анаис Бескон, которая не допустила промахов и отстала на 4,8 секунды. Замкнула тройку ещё одна представительница Франции Анаис Шевалье-Буше, допустившая один промах и отставшая от лидера на 7 секунд.

Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая 17-е место.