Светлана Миронова: пока не представляю, что делать

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в масс-старте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Миронова финишировала 24-й, допустив 4 промаха.

«Гонка прошла средне. К сожалению, на стрельбе стоя я допустила по два промаха. На первой «стойке», когда закрыла две мишени, уже была готова к нулю, но поторопилась. А на второй просто устала. Наверное, было бы неправильно ждать, что за один день моя форма изменится. Наверное, что-то поменяется после нового года. Я пока не представляю, что делать. Какой этап эстафеты хотела бы пробежать? Мне без разницы», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».