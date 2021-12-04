Светлана Миронова: пока не представляю, что делать
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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в масс-старте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Миронова финишировала 24-й, допустив 4 промаха.
«Гонка прошла средне. К сожалению, на стрельбе стоя я допустила по два промаха. На первой «стойке», когда закрыла две мишени, уже была готова к нулю, но поторопилась. А на второй просто устала. Наверное, было бы неправильно ждать, что за один день моя форма изменится. Наверное, что-то поменяется после нового года. Я пока не представляю, что делать. Какой этап эстафеты хотела бы пробежать? Мне без разницы», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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