Куклина: столько лет работаешь, а потом приезжаешь и получаешь по ушам. Это неприятно

Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая 36-й в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, поделилась впечатлениями от своего результата. Отметим, что Куклина допустила 5 промахов.

«На данный момент, конечно, я сама недовольна своей стрельбой. Сегодня прекрасно понимала, что дёргаю выстрелы, особенно на стойке. На лёжке сегодня была лотерея в плане ветра. Поправку говорили одну, пришла на рубеж — ветер абсолютно с другой стороны. Соответственно, уже пришлось работать самой. Что есть, то есть на данный момент, остаётся делать выводы. Бегу в эстафете второй этап? Думаю, да. Готовность к эстафете? Надеюсь, я готова. Как выиграть завтра? Надо сжать зубы и бороться. Мы это умеем. Конечно, вся эта ситуация с результатами неприятная, так как понимаешь, оглядываясь назад, что сделал такую работу летом… Столько лет работаешь, а потом приезжаешь и получаешь по ушам. Это неприятно», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».