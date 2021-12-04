Куклина: столько лет работаешь, а потом приезжаешь и получаешь по ушам. Это неприятно

Российская биатлонистка Лариса Куклина, ставшая 36-й в женской гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, поделилась впечатлениями от своего результата. Отметим, что Куклина допустила 5 промахов.
«На данный момент, конечно, я сама недовольна своей стрельбой. Сегодня прекрасно понимала, что дёргаю выстрелы, особенно на стойке. На лёжке сегодня была лотерея в плане ветра. Поправку говорили одну, пришла на рубеж — ветер абсолютно с другой стороны. Соответственно, уже пришлось работать самой. Что есть, то есть на данный момент, остаётся делать выводы. Бегу в эстафете второй этап? Думаю, да. Готовность к эстафете? Надеюсь, я готова. Как выиграть завтра? Надо сжать зубы и бороться. Мы это умеем. Конечно, вся эта ситуация с результатами неприятная, так как понимаешь, оглядываясь назад, что сделал такую работу летом… Столько лет работаешь, а потом приезжаешь и получаешь по ушам. Это неприятно», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
- 4 декабря 2021
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49
-
10:03
-
10:00
-
09:57
-
08:54
- 3 декабря 2021
-
21:35
-
20:51
-
18:36
-
18:01
-
17:59
-
17:10
-
15:05
-
14:33
-
14:18
-
13:46