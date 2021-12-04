Нигматуллина — о 17-м месте в преследовании: гонка почти отличная, очень понравилось

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина оценила выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Она стала лучшей среди россиянок, заняв 17-е место.

«Гонка почти отличная, очень понравилось, лыжи были просто великолепны. Очень понравилось, я почти всех накатывала, с кем ехала рядом. Ну и со стрельбой почти… У меня была осечка, наверное, секунд 10 лишних, потому что дополнительный патрон вставляла.

Какая работа была проделана со стрельбой перед этим сезоном, в чём секрет? Секрет не могу раскрыть, это же секрет. Я продолжила в ключе прошлого года, это принесло в конце концов результат. Личный тренер всегда даёт подсказки и тренер по стрельбе тоже. Я всегда с ними консультируюсь и даю обратную связь.

Какой этап хочу бежать в эстафете? Можно поэкспериментировать, думаю, ничего страшного не будет, если я попробую любой другой этап, кроме четвёртого, но и четвёртый нормально будет. Мне пока ничего не говорили, согласна на любой этап», — сказала Нигматуллина в эфире «Матч ТВ».