Даниил Серохвостов оценил дебют в эстафете на Кубке мира
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о дебюте в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Серохвостов дважды ошибся на «стойке», но ходом на последнем круге вывел Россию на третье место.
«До четвёртого выстрела «стойке» я был спокоен. Потом услышал, что Тарьей Бё ускоряет темп стрельбы и начал мазать. Потом собрался и закрыл оставшиеся мишени.
Пожалуй, оценю свой этап на семь из десяти. Последний круг расстроил. Было тяжело, не мог выложиться. Лучший ход на этапе? Первый круг просто все пешком шли, а я вложился», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
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