Даниил Серохвостов оценил дебют в эстафете на Кубке мира

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о дебюте в эстафете на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Серохвостов дважды ошибся на «стойке», но ходом на последнем круге вывел Россию на третье место.



«До четвёртого выстрела «стойке» я был спокоен. Потом услышал, что Тарьей Бё ускоряет темп стрельбы и начал мазать. Потом собрался и закрыл оставшиеся мишени.



Пожалуй, оценю свой этап на семь из десяти. Последний круг расстроил. Было тяжело, не мог выложиться. Лучший ход на этапе? Первый круг просто все пешком шли, а я вложился», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».