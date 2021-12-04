Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на этапе КМ в Эстерсунде

На этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция) завершилась первая в сезоне эстафета – мужской старт 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Вторыми стали французы. Третье место заняла команда России.

На первом этапе Карим Халили использовал все три дополнительных патрона на «стойке» и передал эстафету четвёртым. Дебютант Кубка мира Даниил Серохвостов на втором этапе дважды ошибся на «стойке», но ходом на последнем круге вывел Россию на третье место. На третьем этапе Александр Логинов стрелял точно и вывел Россию на второе место. Финишёр Эдуард Латыпов зашёл на круг после «стойки», но сохранил медаль для России.

Биатлон. Кубок мира. Второй этап. Эстерсунд, Швеция

Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Норвегия – 1:14.09,3 (0 штрафных кругов + 4 доппатрона).

2. Франция – отставание 11,2 (0+8).

3. Россия +45,9 (1+9).