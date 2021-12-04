Драчёв: Латыпов попадал всё, и вдруг, когда ничего сложного, не справился. Это психология

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).
Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.
«Интересная гонка, заставляет подумать о многом. Наши насовершали ошибок, но по такой погоде, необычной эстафете, где многие уходили на штрафные круги, в целом отработали хорошо. И новички сработали грамотно, хотя замечания к Халили и Серохвостову всё равно есть. Логинов же оправдал своё лидерство. Что касается Латыпова, то его переполнило волнение и желание. Это психология – человек попадал всё, и вдруг, когда ничего сложного, он не справился. Но Эдуард будет только крепче. Он справится», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 4 декабря 2021
-
19:26
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:21
-
17:57
-
17:18
-
16:37
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49