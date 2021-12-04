Драчёв: Латыпов попадал всё, и вдруг, когда ничего сложного, не справился. Это психология

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.

«Интересная гонка, заставляет подумать о многом. Наши насовершали ошибок, но по такой погоде, необычной эстафете, где многие уходили на штрафные круги, в целом отработали хорошо. И новички сработали грамотно, хотя замечания к Халили и Серохвостову всё равно есть. Логинов же оправдал своё лидерство. Что касается Латыпова, то его переполнило волнение и желание. Это психология – человек попадал всё, и вдруг, когда ничего сложного, он не справился. Но Эдуард будет только крепче. Он справится», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.