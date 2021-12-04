Васильев: девять дополнительных и круг нам больше не простят, но ребята — молодцы

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.



«В биатлоне нет сослагательного наклонения. Да, были недалеко, но хорошо, что по итогу стали третьими.



Молодец Серохвостов — здорово прошёл, дебютант. Важно, что Логинов отлично прошёл — без промахов. Девять дополнительных и штрафной круг нам больше никогда не простят, но ребята — молодцы.



Хочу поддержать Каминского, состояние ребят хорошее, очень прилично выглядим.



Латыпов не дрогнул, он отвлёкся. Было видно, что норвежец начал мазать, а Эдик на это среагировал и потерял концентрацию. Мелькнула мысль, что надо попадать всё, а дальше пошёл снежный ком», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.