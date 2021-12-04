Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Васильев: девять дополнительных и круг нам больше не простят, но ребята — молодцы

Васильев: девять дополнительных и круг нам больше не простят, но ребята — молодцы
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.

«В биатлоне нет сослагательного наклонения. Да, были недалеко, но хорошо, что по итогу стали третьими.

Молодец Серохвостов — здорово прошёл, дебютант. Важно, что Логинов отлично прошёл — без промахов. Девять дополнительных и штрафной круг нам больше никогда не простят, но ребята — молодцы.

Хочу поддержать Каминского, состояние ребят хорошее, очень прилично выглядим.

Латыпов не дрогнул, он отвлёкся. Было видно, что норвежец начал мазать, а Эдик на это среагировал и потерял концентрацию. Мелькнула мысль, что надо попадать всё, а дальше пошёл снежный ком», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Есть первая медаль у российских биатлонистов! Даже со штрафным кругом забрались на подиум Есть первая медаль у российских биатлонистов! Даже со штрафным кругом забрались на подиум
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021