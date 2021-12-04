Латыпов: боролся за победу, догнал норвежца, но не получилось

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результат мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли третье место. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Сборная Франции завершила соревнования на втором месте. Латыпов завершал эстафетную гонку, свой отрезок он начал на втором месте, но в итоге опустился на третье.
«Пытался поддавить на Кристиансена. Понимал, что можно сохранить второе место, отработать надёжно. Но я боролся за победу. Видел, что норвежец сильно сбавил, я его догнал, встал в спину, но не получилось.
Пытался отработать концовку, там уже ни о чём не думал. Главное было сохранить третье место», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Отметим, что сборная России завоевала первую медаль в нынешнем сезоне.
- 4 декабря 2021
-
19:26
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:21
-
17:57
-
17:18
-
16:37
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49