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Латыпов: боролся за победу, догнал норвежца, но не получилось

Латыпов: боролся за победу, догнал норвежца, но не получилось
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал результат мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Россияне заняли третье место. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Сборная Франции завершила соревнования на втором месте. Латыпов завершал эстафетную гонку, свой отрезок он начал на втором месте, но в итоге опустился на третье.

«Пытался поддавить на Кристиансена. Понимал, что можно сохранить второе место, отработать надёжно. Но я боролся за победу. Видел, что норвежец сильно сбавил, я его догнал, встал в спину, но не получилось.

Пытался отработать концовку, там уже ни о чём не думал. Главное было сохранить третье место», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что сборная России завоевала первую медаль в нынешнем сезоне.

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