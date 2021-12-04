Логинов отреагировал на бронзу сборной России в эстафете

Российский биатлонист Александр Логинов отреагировал на бронзовую медаль в мужской эстафетной гонке на втором этапе Кубка мира, который проходит в Эстерсунде (Швеция). Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Сборная Франции завершила соревнования на втором месте.



Логинов бежал третий отрезок. Он, благодаря чистой стрельбе, вывел сборную России на второе место. Но удержаться команде там не удалось. Завершал гонку Эдуард Латыпов.



«Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Это первая эстафета. Можно попробовать ещё какие-то варианты расстановки по этапам. Хотя надо думать. Может, сейчас это и идеальный вариант», — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».