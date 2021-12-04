Даниил Серохвостов: мне было очень страшно смотреть стрельбу Латыпова
Поделиться
Дебютант Кубка мира российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал бронзовую медаль в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Первое место заняла Норвегия, второе — Франция, а третье — Россия. Серохвостов бежал второй отрезок.
«Я рад, конечно, что у меня есть первый пьедестал. Мне было очень страшно смотреть стрельбу Латыпова. Даже страшнее, чем перед стартом», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
Это первая медаль сборной России в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Серохвостов был включён в команду после первого этапа Кубка мира. Тогда из команды исключили Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, которые демонстрировали неудачные результаты. Гараничева в итоге перевели в команду, выступающую на Кубке IBU.
Новость по темеЛатыпов: боролся за победу, догнал норвежца, но не получилось
Комментарии
- 4 декабря 2021
-
19:26
-
19:20
-
19:17
-
19:07
-
18:54
-
18:52
-
18:45
-
18:39
-
18:26
-
18:21
-
17:57
-
17:18
-
16:37
-
16:31
-
16:23
-
16:16
-
16:11
-
16:03
-
16:02
-
15:53
-
15:52
-
15:35
-
14:39
-
14:18
-
14:10
-
14:08
-
14:00
-
13:12
-
13:00
-
12:27
-
12:00
-
11:36
-
11:13
-
11:00
-
10:49
Партнерский контент