Даниил Серохвостов: мне было очень страшно смотреть стрельбу Латыпова

Дебютант Кубка мира российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал бронзовую медаль в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Первое место заняла Норвегия, второе — Франция, а третье — Россия. Серохвостов бежал второй отрезок.

«Я рад, конечно, что у меня есть первый пьедестал. Мне было очень страшно смотреть стрельбу Латыпова. Даже страшнее, чем перед стартом», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».



Это первая медаль сборной России в нынешнем сезоне на этапах Кубка мира. Серохвостов был включён в команду после первого этапа Кубка мира. Тогда из команды исключили Матвея Елисеева и Евгения Гараничева, которые демонстрировали неудачные результаты. Гараничева в итоге перевели в команду, выступающую на Кубке IBU.