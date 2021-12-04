Кристиансен: слышал соперников сзади, особенно Латыпова

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал результат эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция). Норвежцы выиграли гонку, второе место заняли французы, а третье — россияне. Причём на заключительном этапе россиянин Эдуард Латыпов едва не обогнал Кристиансена.
«Получилась яркая эстафета. Йоханнес и остальные ребята мне сильно помогли. Но у нас постоянно была упорная борьба, хоть я и шёл всё время в лидерах. Я слышал соперников сзади, особенно Латыпова. На последнем огневом рубеже решил атаковать. Начал атаковать с первого выстрела — может, слегка поспешил. Но дальше получилось неплохо. Конечно, всегда возникают проблемы с первыми доппатронами в сезоне, но в целом гонка получилась хорошей. Полагаю, ребята довольны», — сказал после гонки Кристиансен.
- 4 декабря 2021
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