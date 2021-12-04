Халили — о штрафном круге Латыпова: главное, чтобы такого не случилось на Олимпиаде

Российский биатлонист Карим Халили подвёл итоги мужской эстафеты на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде (Швеция).

Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзовые медали. Это первый пьедестал сборной России в сезоне-2021/2022.

Отметим, что россияне могли оказаться выше, если бы после заключительной «стойки» Латыпов не зашёл на штрафной круг.

«Во-первых, конечно, хочется поблагодарить весь тренерский штаб, персонал, сервис-бригаду. Лыжи у нас сегодня были на высочайшем уровне. Хочется сказать Эдику, что в карьере, наверное, каждого биатлониста случается такое. Главное, чтобы такого не случилось на Олимпиаде. Лучше это будет сегодня, и дальше он пойдёт с чистой головой», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».