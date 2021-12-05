Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону — 2021/2022, Эстерсунд, женщины: когда начнётся эстафета, по какому каналу смотреть

Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть
Комментарии

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоится женская эстафета 4х6 км. Начало соревнований запланировано на 14:35 мск.

В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

За сборную России выступят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 1208.
2. Германия – 1189.
3. Норвегия – 1134.
4. Беларусь – 1130.
5. Франция – 1128.
6. Россия – 1084.
7. Чехия – 1047.
8. Австрия – 1023.
9. Италия – 932.
10. Украина – 913.

В общем зачёте лидирует австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону 2021-2022
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021