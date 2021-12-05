Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоится женская эстафета 4х6 км. Начало соревнований запланировано на 14:35 мск.



В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.

За сборную России выступят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 1208.

2. Германия – 1189.

3. Норвегия – 1134.

4. Беларусь – 1130.

5. Франция – 1128.

6. Россия – 1084.

7. Чехия – 1047.

8. Австрия – 1023.

9. Италия – 932.

10. Украина – 913.

В общем зачёте лидирует австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.