Кубок мира по биатлону: когда начнётся женская эстафета, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде (Швеция) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоится женская эстафета 4х6 км. Начало соревнований запланировано на 14:35 мск.
В прямом эфире женскую эстафету можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport.
За сборную России выступят Кристина Резцова, Лариса Куклина, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций
1. Швеция – 1208.
2. Германия – 1189.
3. Норвегия – 1134.
4. Беларусь – 1130.
5. Франция – 1128.
6. Россия – 1084.
7. Чехия – 1047.
8. Австрия – 1023.
9. Италия – 932.
10. Украина – 913.
В общем зачёте лидирует австрийская биатлонистка Лиза Тереза Хаузер. Лучшая из россиянок, Ульяна Нигматуллина, идёт 12-й.
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