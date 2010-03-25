Слепцова: ждала большего от домашнего спринта

Российская биатлонистка Светлана Слепцова, не лучшим образом выступившая в спринтерской гонке на домашнем этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске, прокомментировала свой бег.

«Безусловно, ждала большего от себя в Ханты-Мансийске. Не сложилась стрельба, и ход был не лучшим. Какие причины такого выступления? Дело тут и в психологии, и в физике, на мой взгляд», — сказала Слепцова в эфире телеканала «Россия-2».

Напомним, что «Чемпионат.ру» ведёт прямую текстовую трансляцию женской спринтерской гонки.